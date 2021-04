Raamatukogu ootab klasse veebikohtumistele kirjanikega

Klassidel on võimalus kohtuda nii Eesti laste- ja noortekirjanduse uute tegijate kui ka teada-tuntud kirjanikega, kelle looming kuulub Eesti kirjanduse raudvara hulka. Algklassiõpilastega kohtuvad nt Jaanus Vaiksoo, Ilmar Tomusk ja Kätlin Vainola ning noortega nt Kaia Raudsepp, Heli Künnapas ja Vahur Afanasjev. Kohtumisi modereerivad raamatukoguhoidjad ning need toimuvad klassile sobival ajal ja e-platvormil (nt Zoom, Jiitsi Meet, Google Meet, Skype või Discord).

Tallinna Keskraamatukogu korraldatud kohtumised kirjanikega on alati õpetajate ja õpilaste poolt oodatud. Laste ja noorte huvi ning rohked küsimused on olnud oluliseks innustuseks ja inspiratsiooniks ka kohtumistel esinenud kirjanikele. Distantsõppe ajal on raamatukogu kohtumised viinud veebi ning need on saanud positiivset tagasisidet nii õpilastelt kui kirjanikelt.