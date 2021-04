Matit märkasid? Algasid mälestuste kogumistalgud Mati Undist

«On päris palju inimesi, kes Mati Undiga on kokku puutunud otsesemalt või kaudsemalt. Mitmed mälestused on kogutud Undi mälestusteosesse, kuid see ei ole kaugeltki kõik,» rääkis Tallinna Kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino. «Oleme kohtunud paljude inimestega, kellel on võluvaid ja inforikkaid mälestuskilde kohtumisest temaga või mõni eriline lugemis- või teatrielamus Undiga seoses. Nüüd kutsumegi kõiki üles oma ükskõik kui väikesena tunduvat meenutust meiega jagama.»