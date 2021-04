Eesti keeles ilmus rahvusvaheline menuk «Tüdruk A»

Romaani «Tüdruk A» minategelane Alexandra Gracie ehk Lex ja tema õed-vennad peavad elama usuhullu isa reeglite järgi. Aja jooksul aina rangemad reeglid päädivad sellega, et õppetükkide vahel on lapsed seotud voodi külge. Kuni Alexandral õnnestub põgeneda. Kõigi silme all arenenud tragöödia on šokk nii kohalikule kogukonnale kui ka laiemale avalikkusele. Päästetud lapsed on meedia tähelepanu keskmes.

Abigail Dean, «Tüdruk A». FOTO: Raamat

«Ma loodan, et lugejat lohutab see, et Lexiga on kõik korras; mitte kõige paremas korras, aga korras. Selle romaani point ei ole põgenemine,» ütleb Abigail Dean Guardianile antud intervjuus. «Ma ei tahtnud kirjutada romaani ahistamisest ja kannatamisest. See romaan räägib inimlikkusest ja lootusest.»

Inspiratsiooni romaani jaoks sai Dean mitmest päriselt toimunud sündmusest. Väiksena rongiga Manchesteri sõites möödus ta majast, kus elasid Moorsi mõrvarid (Brady ja Hindley tapsid 6 last) ja Harold Shipmani arstikabinetist (mõisteti süüdi 15 patsiendi tapmise eest). Sügavale mällu sööbis aga Californias elanud Turpinite protsess – avalikkusele õnneliku perekonna mulje jätnud paar näljutas ja ahistas aastaid oma lapsi, kuni nende 17aastane tütar põgenema pääses ja kogu õudus avalikuks tuli.

Deani huvitab, kuidas need kuriteod ja meedia tähelepanu mõjutavad ohvreid pärast õigusemõistmist. Ta ei tahtnud kirjutada sellest, kas ja kuidas lapsed Õuduste Majast pääsevad – see on selge juba raamatu algusest. Dean ei tahtnud kirjutada ka õudustest, millega õed-vennad pidid isa loodud vanglas silmitsi seisma. Teda huvitas, millega nad peavad silmitsi seisma vabana, täiskasvanuna, kui ajalehtede pealkirjad on unustusse vajunud – mis neist saab?

Oma esimese romaani kirjutas Dean valmis väga lühikese ajaga, kui ta pärast eriti pingelist tööperioodi mõneks kuuks päevatööst loobus. Kõigest aastaga sai valmis esimene mustand, mille agent saatis tutvumiseks suurematele Suurbritannia kirjastustele. Juba järgmisel päeval hakkasid saabuma pakkumised, mis kulmineerusid üheksa osalejaga oksjonil. Ka USAs toimus tormiline oksjon, mille võitja pidi ettemaksutšekile kirjutama seitsmekohalise numbri. Rohkem kui 20 riigi (sh Eesti) kirjastused ostsid tõlkeõigused ära pelgalt mustandi põhjal. Tänaseks on tõlkeõigused müüdud 30 riigi kirjastusele.