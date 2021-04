Õnnekoolitaja Dalí Getter Karat annab nõu, kuidas näha elu positiivsest küljest

Kõrgem mina näeb kõike positiivselt

Dalí Getter Karat selgitab, et maailm on oma olemuselt neutraalne paik ning meie inimestena anname hinnanguid, kas miski on positiivne või negatiivne. Kõrgem mina on keskel ning vaatab kõike läbi positiivse neutraalsuse. Kõrgem mina näeb kõike suures pildis positiivselt ega näe kunagi, et miski oleks halvasti. Kõrgem mina vaatab läbi meie ning näeb täpselt sama, mida me inimestena näeme. Kõrgem mina pöörab tähelepanu sellele, millele meie pöörame.

Raamat «88 õnnehetke». FOTO: Remo Tõnismäe/Postimees

«Tihtipeale, kui tunneme ennast hästi, tähendab see seda, et vaatame inimesena oma kõrgema minaga midagi samast perspektiivist – kõrgem mina vaatab igal juhul asju positiivsest perspektiivist ning kui inimesena vaatame ka positiivselt, on hea tunne. Me oleme üks ning kui inimesena joonduda kõrgema mina järgi, on hea tunne,» toob ta välja ja lisab, et kui vaatame midagi negatiivselt, et miski on ebaõiglane, halb või vale, siis tekib halb tunne, sest vaatame asju teisest perspektiivist kui seda teeb kõrgem mina.

Tunne on kui indikaator või kompass selleks, et aru saada, kui ühenduses oled oma kõrgema minaga.

Dalí Getter Karat toob näiteks, et kui on käsil lahkuminek, koondamine, probleemid töö või tervisega ja sa ütled, et see on halb ning sul on halb tunne, järelikult vaatad seda teisest perspektiivist kui sinu kõrgem mina.

Kui tunned end halvasti, tee nii:

Too ennast teadlikult oma kehasse, kui tunned ennast halvasti, näiteks kardad, oled ärev, pabistad, muretsed, oled vihane või kurb.

Vii oma tähelepanu mõttele ja küsi, mida sa mõtled, et see loob su kehasse nii halva tunde.

Vaatle ja teadvusta oma mõtteid kõrvalt.

Kui soovid, võid ka üles kirjutada need punktid, kus märkasid negatiivseid tundeid millegi suhtes.

Proovi vaadata seda olukorda kas positiivsest või neutraalsest küljest.