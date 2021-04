Kolm põhjust, miks muretsemine on mõttetu

2. Elu on liiga lühike, et olla väiklane

Ärgem laskem end ärritada väikestel asjadel, mille võime vabalt unustada. Pühendagem oma elu väärikatele tegudele ja tunnetele, headele mõtetele, tõelisele kiindumusele ja tegevusele, millest jääb jälg. Elu on liiga lühike, et olla väiklane.

Ilmselgelt ei sõltu meie õnnelikkus või õnn ainult meid ümbritsevatest tingimustest. Meie enesetunde määrab peamiselt see, kuidas me otsustame enda ümber toimuvale reageerida. Suudame üle elada nii õnnetusi kui tragöödiaid, kui meil pole teist valikut. Võime arvata, et ei suuda, kuid meis on üllatavalt vägevad sisemised ressursid, mis meid aitavad, kui me neid vaid kasutada tahame. Oleme tugevamad, kui arvame.