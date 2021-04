Karl Martin Sinijärv soovitab tihedat ja pöörast romaani, mille tõeline olemus jääb tabamatuks

Mati Sirkelil jagub andi kaevata saksakeelsest kirjandusest eksimatu vaistuga välja nauditavalt arusaamatud raamatud ja need veelgi nauditavamasse maakeelde ümber panna. Esmalt meenuvad muidugi Robert Musil ja Fritz von Herzmanovsky-Orlando. Nüüd siis Jahnn. «Kallasteta jõgi» ajab mind lugejana igas seitsmes mõttes segadusse, tõesti on raske mõista, mis värk on, või kas. Aga Sirkeli eesti keel on nii mõnus, et isegi kui asi hämaraks jääb, on see hämarus hubane ja kulgemine teda pidi rõõmurohke. Ja küllap leiab seegi raamat edukalt oma mõlemad lugejad üles, palju rohkem ei julge ennustada, kuid ikkagi on uhke tunne, et ka sellist kraami saab nüüd meiegi keeles manustada. Kraami, mille puhul on küsimusele «Millest see raamat räägib?» praktiliselt võimatu vastata. Või vähemalt võimatu praktiliselt vastata.