«Minu elu mõte – ma ei lase oma poega unustada, mitte kunagi»

Kõlaritest kostis piiks ja piloot teatas, et me maandume veerand tunni pärast. Ta ütles, et ilm Sitsiilias on ilus ja päikesepaisteline, sooja kakskümmend viis kraadi. Tore, mõtlesin ma, päikesepaiste oleks tore. Briti ilm oli olnud Anna surmast saadik hall ja ma olin olnud tujust ära. Mitte midagi polnud väga halvasti, aga midagi polnud ka hästi. Mul oli tunne, nagu oleks mul pidev pohmakas või mõjuks mulle ajavahe, mingi tõbi tuimestas mu mõistust ja muutis selle aeglaseks. Asi oli teadmises, et see reis ootab ees, teadmises, et pean kasutama oma hinnalist puhkuseaega Sitsiiliasse lendamiseks ja Anna advokaadiga kohtumiseks, teadmises, et pean kulutama energiat, lahendamaks jama, mille Anna mulle ja Joele lahendamiseks maha jättis.

Mul oli süles pehmete kaantega raamat ja ma olin kasutanud Danieli fotot järjehoidjana. Seal ta oli, mu ilus poiss, istus kaksiratsi rula peal, mille Anna oli talle viiendaks sünnipäevaks kinkinud. Daniel oli mitu kuud rula nurunud ja palunud ning Joe ja mina keeldusime, sest meie arvates polnud ta selleks veel piisavalt suur, ja me elasime tol ajal väikeses korteris vanas majas Põhja-Londonis. Ma ei oleks mingi hinna eest kriuksuvast trepist lapse, poekottide ja rulaga üles saanud, aga Anna, talle tüüpiliselt, ei lasknud end sellest segada. Ta tõi Danielile sünnipäevakingi – mu poja silmad läksid rõõmust suureks, kui ta rebis paberi maha kingituselt, mille kuju ja raskus seda juba reetsid. See oli suurepärane rula, just see, mida Daniel tahtis. Ta korrutas: «See on mu elu parim päev!» Anna ütles talle, et rula peab olema tema kodus, pargi lähedal. Ta kinkis – meie vastuväiteid ennetades – Danielile ka kaitsekiivri ning küünarnuki- ja põlvekaitsed ning ütles, et ta tohib rulatada ainult turvavarustust kasutades. Mäletan endiselt õõnsat tunnet, mida kogesin, nähes Danieli kingitust kallistamas, hädist naeratust, mille näole manasin, Anna pilku, mis vilas Danieli ja minu vahet, tundes rõõmu poisi rõõmust ja soovides minu heakskiitu, ja Joed ütlemas: «Oh sa poiss, see on vägev, Anna!» (ta ei öelnud kunagi «ema»), ning siis sirutas Joe käe, võttes minu käe pihku, andmaks mõista, et ta teab, kui ärritunud ma olen.