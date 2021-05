Rahvusraamatukogu lugemisalad on tänasest taas avatud

Alates tänasest on Rahvusraamatukogu lugemisalad taas külastajatele avatud. Uuesti on avatud ka näitusealad ja raamatukogu külastajatel avaneb taas võimalus kasutada individuaalseid tööruume. 3. maist on lugejad Rahvusraamatukokku oodatud veidi muutunud aegadel: esmaspäevast reedeni kella 10–19 ja laupäeval kella 12–19. Pühapäeval on maja suletud.