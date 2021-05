Sünnipäevade tähistamine polaaruurijate moodi: kui viin sai otsa, tõi tohter piiritust juurde

Raketipealik Merkulov ja Reinhard-Siegfried olid kohal. Joodi õlut, viskit ja konjakit. Jutt käis naistest, alkoholist, polaaruurijatest. M. rääkis mõndagi huvitavat oma talvitusest Franz Josephi maal (meteorakette lastakse samal hetkel – kolmapäeval kl 17 – enam-vähem ühel meridiaanil üle Maa: Franz Josephi maal, Volgogradis, Indias Tumba polügoonil, Kergueleni saarel ja Molodjožnajas). Pime polaaröö kestab Franz Josephi maal neli kuud ja ajavat kaunikesti närvi. Siis kulub ära jahilkäik või viin. Kuid post tuleb kord kuus ka polaaröös. Päikeseloojangud on veelgi ilusamad kui siin. M. on üpris meeldiv seltskonnaliige.

Kui mõnusalt õhtult meteosse sain, tuli pommis peaga Kolja. Küsis kohvi, valasin talle veidi konjakit ka. Mees pikutas sohval ja tahtis pihtida. Ütles, et oli 20 aasta eest midagi tegemata jätnud ja kahetseb siiani. Lisas, et pole väga rahul oma eluga, sellega, et ainult üks poeg ongi. Sõpru ei leidnud, sest jättis joomise maha. Siis viis jutu rahvusküsimusele: miks te eestlased ikka oma rahvust säilitada püüate ja segaabielusid väldite, nagunii sulavad rahvused varsti ühte ja Eesti kaks-kolm miljonit (sic!) on ju köömes. Katsusin ettevaatlikult vaielda, tõin enda arust häid näiteid ja tülli me ei läinud, mees läks leplikus meeles magama.