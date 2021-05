Heike Pettinen annab nõu, kuidas tunda tänu kohe ja praegu

Sammud õnnelikuma elu suunas

Täna räägitakse palju energiatest, tšakratest, positiivse mõtlemise jõust, iseenda reaalsuse loomisest jne. Infot on tohutult palju ja see ajab segadusse. Päev päeva järel ammutad endasse uut informatsiooni, loed enesearengule suunatud raamatuid, käid ühelt koolituselt teisele ja kuuled, näed sotsiaalmeedia vahendusel, kuidas inimesed ületavad raskusi, leiavad oma tee ja on ühtäkki mõlemat – nii õnnelikud kui edukad.

Leiad end mõttelt: «Mis jama see on?» Ma teen ju täpselt sama: mõtlen positiivselt, olen heatahtlik, kuid siiski pean ma iga päev tegema tööd, mis mulle väga ei meeldi. Ikka selleks, et arved oleksid makstud ja kord aastas saaks lubada mõnusat puhkust perega. Veenad ennast, et sul pole tegelikult valikut. Jooksed nagu orav rattas, igapäevased muremõtted kuskil sügaval sisimas ja lai naeratus näol. Inimesed, kes sind ümbritsevad, näevad õnnelikku inimest. Ka Sa ise korrutad nagu papagoi endale: «Ma olen tugev, ma saan hakkama!» Keeldud abist, isegi ei küsi seda. Mõtled, kuidas saavad teised mind üldse aidata?

Kui oled teinud otsuse olemasolevat elu muuta, saad astuda järgmise sammu parema ja õnnelikuma elu suunas.

Tänulik ole olevikus

Pettinen rõhutab, et tänulikkust praktiseerides pea alati meeles, et lausud tänu olevikuvormis. Näiteks: Ma olen tänulik, et mul on – hea tervis, armastav perekond, ilus kodu, unistuste töö...