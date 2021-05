Roland Tokko annab nõu, kuidas rakendada oma andeid ja saada nende eest õiglast tasu

Mõtle läbi, kuidas sa saaksid võtta nende asjade jaoks aega, mis sind rohkem kõnetavad. Võibolla sa elaksid ära ka siis, kui jääksid palgatööd tegema osalise ajaga, et saaksid uuele valdkonnale keskenduda? Tokko toob näiteks, et mõni inimene käib tööl neli päeva nädalas ja tegeleb viiendal päeval oma projektide ja annete arendamisega. Ühel hetkel võid sa minna üle kolme päeva peale, täpselt nii, kuidas sul on tarvis. Ta rõhutab, et loomulikult sõltub palju sinu tööandjast ja sellest, mis iseloomuga su töö on. Hea aeg läbirääkimisteks võib olla palgatõusu hetk – teed ettepaneku, et tasu jääb samaks, aga tööaeg väheneb. See võimaldab uuele tegevusalale sujuvamalt üle minna.