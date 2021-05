Tahad luua häid suhteid? Mindset coach Karmo Kivi soovitab raamatut, mis avaldab aegumatud nõuanded

Kivi sõnab, et kui ta seda esimest korda luges, hakkas ta pöörama rohkem tähelepanu inimestevahelistele suhtlemisviisidele. Raamatus on hulgaliselt näitlikustatud olukordi, mis aitavad mõista hea suhtluse olemust, näiteks: «Kalale minnes ei mõtle ma, mida mina soovin. Ma mõtlen sellest, mida kalad soovivad.»

Kivi selgitab, et meile kõigile meeldib kui meid koheldakse austuse ning lugupidamisega, samas kui paljud selle vastu eksivad. Üksteise mõistmine on üks inimeste suurimaid väljakutseid. Ta rõhutab, et inimesi mõistmata ei ole võimalik saada heaks juhiks ja liidriks. Meeldiv suhtlus loob keskkonna, milles on lihtne luua soovitud tulemusi nii kodus kui tööl. Erakordsete tulemuste saavutamiseks tuleb suuta teises äratada vastupandamatu soov tegutseda.