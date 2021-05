Polaaruurijate argipäev: magati iglus, külmutatud liha säilitati lumehanges

Läksime Chrisiga Dave Woodi mustakollase kopteriga lendu. Ka saksa päritolu Peter Sprunk tuli laadimisele appi. Oli väärt vaade, kui 3 miili kauguselt kinnisjää servast üle ja ümber jäämägede Law’ baasi lendasime. Ohutuse pärast olid peas kõrvaklapid, kuulsime repliike Dave’i ja AA vahel. Maandumisplats oli baasist 50 m eemal, kastid tuli tassida messimaja juurde, kopterid laadungitega tulid teineteise järel, oli kibe kandmine. Meil Chrisiga andis ähkida viie gaasiballooniga, mis saabusid rippes kopteri all. Alla 100 kg nad küll ei kaalunud, tuli nad messimaja taha virnastada. Siis hakkasid viiekaupa saabuma ekskursandid (riigid pakuvad ekspeditsionääridele eri ulatuses võimalusi Antarktisega tutvuda, Austraalia on esirinnas). John Gibson istus messis ja pidas arvet gruppide üle, kes mööda Broknesi poolsaart laiali pudenesid. Olin arvanud, et toiduvaru on juba käes, aga tuli veel: õunad, apelsinid, kartulid, sibulad, küüslaugud, konservid jm, kõik tuli paigutada esikuriiulitele, et ei külmuks. Külmutatud lihakraami kaevasime maja taha hange. Õlut oli umbes 400 purki, peaks jätkuma ka hiina külalistele, kümneid pudeleid-pakke veine, ka mõni pudel viskit-džinni-rummi.