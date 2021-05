Kuidas luua kõige kiuste edukat ettevõtet? See lihtne nipp ongi edu võti

Eksperdid mitte ainult ei eksinud, vaid nad olid teinud hiiglasliku valearvestuse. 15 aastat hiljem teenivad Apple’i poed ühelt ruutmeetrilt rohkem kuu ükski teine jaemüüja kogu planeedil ning firma naudib 750 miljardi dollarilist turuväärtust, mis teeb sellest maailma hinnatuima brändi. Million Minset kirjastuse raamatus «5 tärni» avaldab Carmine Gallo, kuidas viia ellu Aristotelese valemit inimeste veenmiseks ja inspireerimiseks.

Numbrite asemel võta arvesse elamusi

Gallo selgitab, et analüütikud ei osanud Apple’i edu õigesti ennustada, sest nad lugesid numbreid, selmet elamusi arvesse võtta. Kriitikutel oli selles osas õigus, et võrreldes konkurentidega pidid Apple’i poed rohkem tulu tootma, et katta kaubanduskeskuste kalliste rendipindade kulusid. Nad ei mõistnud aga, et Steve Jobs ja tema meeskond ei kavatsenud arvuteid müüa. Selle asemel oli neil plaanis tutvustada klientidele vahendeid oma loovuse vallapäästmiseks. Nad teadsid, et kui nad suudavad luua emotsionaalse sideme, siis järgne ka müük.

Jobs ja Apple’i poe meeskond alustasid küsimuste esitamisest, oma konkurentide kohta: «Mis on nende missioon?» Vastus oli: «Liigutada metalli ja müüa kaste.» Kuid Apple’i meeskond lähenes teistmoodi. Nad küsisid võimsama küsimuse: «Kuidas saame elusid paremaks muuta?»

2001. aastal antud vastus kõlas järgmiselt:

Pood, mis muudab elusid paremaks, ei ole komisjonipõhine.

Müüjate asemel on seal geeniused ja uksehoidjad.

Pood, mis muudab elusid paremaks, värbab empaatia ja kire põhjal.

Pood, mis muudab elusid paremaks, tervitab sind kohe, kui jala ukse vahelt sisse pistad.

Pood, mis muudab elusid paremaks, laseb sul toodetega mängida.

Pood, mis muudab elusid paremaks, asub seal, kus inimesed liiguvad.

Paremad küsimused viivad paremate uuendusteni. Nägemus sellest, kuidas elusid paremaks muuta, andis Apple’i poodidele õige suuna 15 aastaks 2017. aasta maikuus, kui firma võttis ette põhjalikuma ümberkujunduse poodide avamisest alates, jäi elude paremaks muutmine eesmärgi keskmesse alles.

Ühes CBS-i uudistele antud intervjuus ütles Apple’i jaemüügi asepresident Angela Ahrendis, et uus kujundus tähistab Apple’i pärandit. «Kõik, mida Apple’is teed, teed pärandi edasikandmiseks» ütles ka «inimesed on meie hing ja meie töö on elusid paremaks muuta.»

Ahrendisi juhitud Apple’i poodide ümberkujundus sisaldas nn linnaplatse, kuhu inimesed saaksid koguneda ja kogukonnas õppida. Ta lõi ja juurutas uue ametinimetuse «loovgeenius». Nad olid tehniliselt laia silmaringiga ning juhendasid paljusid töötube dotodest ja videotest muusika, programmeerimise, kunsti ja kujunduseni. Ahrendis ütles, et loovgeeniuse amet oli ajendatud Jobsi filosoofiast, et Apple on tehnoloogia ja vabade kunstide liit.

Eduka ettevõtte südameks on empaatia