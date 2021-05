Ilmus Odette Kirsi uurimus Rakvere elanikest kreisilinna ajal

«Käesolev Rakvere ajaloo raamat on jätkuks eelmistele, ent erinevalt neist keskendub see peamiselt inimestele. Oma esivanemaid võivad rakverelaste seast leida peale eestlaste ka sakslased, venelased, rootslased, soomlased, taanlased, šveitslased, juudid jt,» sõnas raamatu autor Odette Kirss.

Raamatus on avaldatud 421 fotot, millest umbes 180 pärinevad SA Virumaa Muuseumid fotokogust, neist suur osa on varem publitseerimata. Lisaks on avaldatud fotod veerandsajast sihtasutuse fondis olevast Rakvere käsitööliste töö ja tegevusega seotud esemest ning üle 100 Rakvere ajalugu käsitlevast Rahvusarhiivi dokumendist või nende fragmendist.

Raamatu toimetaja ja kirjastaja Uno Trumm lisas: «Kohaliku kogukonna jaoks on oluline kogukonna kujunemise ajaloo enam kui 100 aasta pikkuse perioodi põhjalik kajastamine. Kui kogukond teab, kust ta tuleb, teab ta ka kuhu läheb ja minna tahab. Tähtis on ka teadmine, et me mäletame ja väärtustame neid inimesi, kes on loonud meie oleviku.»