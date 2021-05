Kolme lapse isa Illimar Pilt räägib, kuidas leida tasakaal pere, töö ja kõige muu vahel

Esimesel kohal peaksid olema sina ise

Pilt sõnab, et täna seab ta esimesele kohale iseennast. Seda peab iga inimene tegema. Ta rõhutab, et kui sa enda tervise ja vaimu eest ei hoolitse, ei ole sul rammu ega energiat teistele panustada. Seda on raske teha, sest kõik tahavad saada oma osa. Lapsed, naine, töö, sõbrad.

«Kuid tuleb leida tasakaal, kus sead ennast esikohale. See võib tunduda egoistilik. Kuid kui oled tervisega jännis või vaimselt tühi, pole sul teistele peale tühja pilgu või närvilise mölina midagi head pakkuda. Olen proovinud teisiti ja see lõpeb kõigile osapooltele kehvasti. Heaks näiteks võiks olla tööl läbipõlemine. Või sõprade esile toomisel mul esimese armastuse truudusetus,» kirjutab ta.

Teisele kohale on ta seadnud oma kaaslase. Temaga koos on ta tervik. Pere vajab mõlemat vanemat ja kui neil on omavahel tugev suhe, läheb ka lastel hästi.

Kolmandal kohal on Pildi elus lapsed. Need tegelased üritavad igal võimalikul moel ennast selles nimekirjas üles poole upitada. Mõeldakse ikka igasuguseid trikke välja, et ei saaks kaasaga üks-ühele aega veeta.

«Lahjemad trikid täna on öised õhuhäired Elanora poolt. Lõpuks lööd käega ja selle asemel, et naise kaisus nurru lüüa, magad hoopis lapse kõrval või noh, üritad seda teha. Sest pool ööd pead ennast kaitsma siplevate jalgade eest, mis imelise täpsusega ribikontide vahele sihitakse. On ka hullemaid juhtumeid, kus me oleme planeerinud ühist deiti. Siis vaadatakse, et oot-oot! Nii need asjad ikka ei käi, lähete siin mõnusalt aega veetma ilma meieta! Kui muu jauramine ei aita, siis viimases hädas pressib keegi lastest endale 39 palaviku välja või mõne muu haiguse,» räägib ta oma kogemusest.

Tööd peab oskama ohjata

Neljandal kohal on töö. See tegelane on selline salakaval tegelinski, kes oskab märkamatult endale igal ajahetkel tähelepanu krahmata. Õnneks on teda vähemalt Pildi enda puhul kõige lihtsam ohjata. Läbipõlemise kogemused seoses tööga on olnud piisavalt valusad. Kui töö muutub liiga pealetükkivaks, tuleb see lihtsalt väe võimuga kinnisesse tuppa lukustada. Tavaliselt saadab ta selle peale vastutustunde seespidiselt kriipima. Tuleb ka sellelt karvupidi turjast kinni haarata ja tööga samasse ruumi saata.