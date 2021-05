Kaks üpriski erinevat Agatha Christie krimilugu, mille lõpplahendust on raske ära arvata

20. sajand, London/Much Deeping. Surev naine palub enda juurde preestri ning pihib talle koletu saladuse. Mees lubab teha kõik oma võimuses, et õudusele lõpp teha, kuid koduteel koksatakse ta maha. Tema kingast tuleb välja nimekiri inimestest, kes ei tundu kuidagi seotud, välja arvatud see, et mitmed on lähiajal surnud. Politsei ei oska midagi arvata, kuid asjast kuuleb Mark Easterbrook, arheoloog, kes oma raamatu kirjutamisel omadega ummikusse on jõudnud. Üks nimedest on talle tuttav, neiu, keda ta nägi alles hiljuti Chelsea baaris tülitsemas, nii et juukseid tõmmati koos juurtega välja. Ta on kuulnud, et kui soovid kellestki lahti saada, tuleb minna Tuhkru Hobuse kõrtsi kolme nõia juurde.