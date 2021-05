Danielle Steel avaldab, mida ta enda raamatutest arvab

Amazon Book Review uuris Danielle Steelilt, milliseid raamatuid ta ise selle suure hulgast esile tõstaks ning mida need talle tähendavad.

1. Minu kõige hilisem raamat

«Finding Ashley»

««Finding Ashley» on Iiri ema- ja beebikodudest, kus väga noored vallalised tüdrukud käisid lapsi sünnitamas ja andsid nad lapsendamiseks. Paljud ameeriklased lapsendasid sealt imikuid, nende seas ka mõned filmitähed,» tutvustab Steel. «Hiljem need andmed hävitati, et ei lapsed ega emad saaks teineteist leida. Peategelaseks on naine, kes vaevleb veel aastaid hiljemgi oma kaotuse pärast, ja tema armastavast õest, kes on otsustanud oma vennatütre üles leida.»

2. Minu kõige alahinnatum ja naljakam raamat

«The Klone and I»

«Meil oli abikaasaga korduv nali, et tal oli kloon (kes oli palju metsikum, lõbusam ja heldem kui ta oli), nii et kirjutasin talle jõulukingituseks raamatu «Klone». Mu abikaasa nõudis, et ma selle välja annaksin, ja see on minu kõige naljakam ja ebatavalisem raamat,» avaldab kirjanik kummalise raamatu sünniloo.

3. Minu kõige tähtsam raamat

«His Bright Light: The Story of Nick Traina»

Danielle Steeli tõsielulooline raamat «His Bright Light» on tema bipolaarsest pojast Nick Trainast, kes 19-aastaselt enesetapu sooritas. «See on särava, andeka, võluva, armastava ja väga armastatud poisi hell portree, mis on mõeldud lohutama ja teavitama nii neid, kes põevad bipolaarset haigust, kui ka neid, kes neid armastavad.»

4. Mu kõige lühem raamat

«A Gift of Hope: A moving and inspirational true story»

Danielle Steeli kõige lühem teos on aimeraamat kodutusest. Steel veetis 11 aastat tänavatel kõige ohtlikemates piirkondades, et viia elutähtsaid varusid kodututele ja hoida neid elus seni, kuni vastavad organisatsioonid neid edasi aidata said. «See oli elumuutev kogemus,» märgib varakas kirjanik.

5. Mu lemmikraamat

«Complications»