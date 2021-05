PLAGIAADISKAHTLUSTUS ⟩ Meghan Markle'i lasteraamat meenutab nii sisu kui välimuse poolest teise autori raamatut

Meghan Markle’i lasteraamat sündis luuletusest, mille ta kirjutas oma abikaasale Harryle tema esimeseks isadepäevaks ühise poja Archie nimel. Raamatus on pilt isast, kes pikutab pingil, laps süles. Väljaanne The Sun toob välja, et pilt on väga sarnane Corrinne Averissi raamatule, kus samuti isa oma pojaga aega veedab.

Illustratsioon raamatust «The Bench». FOTO: Penguin Random House via AP/Scanpix

Corrinne Averissi raamat «The Boy on the Bench». FOTO: Egmont UK Ltd

Kirjastus Random House andis 4. mail teada, et Meghan Markle’i lasteraamat ilmub 8. juunil. Sotsiaalmeedias on avaldatud pressipiltide peale vallandunud pahameeletorm ja Corrinne Averissi teostega tuttavad lugejad heidavad ette, et Markle on oma raamatu tuntud lastekirjaniku pealt maha vehkinud.

Näiteks on Twitteris öeldud, et raamatud on sisuliselt identsed, eriti nähakse sarnasusi kaanekujunduses. Üks kommeneerija avaldab koguni lootust, et lastekirjanik Corrinne Averiss Markle’i kohtusse kaebab ja temalt hüvitist nõuab. Lisaks leidub neid, kes soovitavad inimestel raha säästa ja kuningakoja endise liikme debüütteose asemel lugeda «originaali».

Meghan Markle ja tema abikaasa prints Harry elavad Californias. Varasemalt näitlejana töötanud Meghan Markle on kirjutanud elustiiliblogi ja «The Bench» on tema esimene raamat.