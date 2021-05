Andke tegevuskava sobiva autoriteetse inimese kätte, kes teeb juba järgneva. Iga firma otsib inimesi, kes midagi väärtuslikku võivad pakkuda, olgu need siis ideed, teenused või kontaktid. Iga firma pakub rakendust sellele, kellel on kindel tegevuskava, kuidas firmale kasu luua.

Hill tõdeb, et see strateegia võib teil võtta mõne päeva või nädala rohkem, aga saavutatav vahe sissetulekutes, ametikõrgenduses ja tunnustuses hoiab teil kokku aastaid ränka tööd väikese palga eest. Sellel on palju eeliseid. Suurim neist on, et võite jõuda seatud eesmärgini üks kuni viis aastat varem, kui muidu jõuaksite. Ta rõhutab, et iga tee üles algab hoolikast ettevalmistusest.