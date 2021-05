Oled unistanud lummavast kõneoskusest? Siin on head nipid

Küsi endalt: «Mis paneb mu hinge helisema?» Vastus on alus, millele rajanevad kõik kütkestavad lood. Kommunikatsiooniekspert Carmine Gallo annab raamatus «Jutuvestja saladused» võtmed, kuidas rääkida innusatavaid ja võimsaid lugusid.

Edukad jutuvestjad usuvad, et neil on head ideed

Carmine Gallo, «Jutuvestja saladused». FOTO: Raamat

Gallo selgitab, et nad teavad, et need ei müü ennast ise, mistõttu töötavad nad väsimatult, et ehitada üles ja anda edasi meeliköitev lugu. Kui neile öeldakse ära, ei loobu nad oma ideest, vaid lihvivad seda. Neile on «ei» võimalus järgmine kord saada vastuseks «jah».

Vaimustavaks jutuvestjaks ei sünnita, selleks saadakse. Selleks on tarvis ümber kujundada lugu, mida räägime iseendale.

Kütkestavad jutuvestjad jagavad hea meelega oma taustalugu, sest see on kingitus, mis on kujundanud nende elu, karjääri ja äri.

Lugudel on vägi meie ja kuulajate elu muuta. Meie isiklik kogemus – läbielamised – teeb meist need, kes me oleme. Katsumused lisavad kurbmängulisust loole, mida maailmale edastame. Vaimustavad jutuvestjad ei väldi neid palu, vaid kasutavad igat juhtumist kui võimalust muutuda, kasvada ning luua publikuga sügav tundeside.

Vaimustavad juhid pajatavad visiooni ilmestamiseks isiklikke lugusid

Nad puistavad südant, sest teavad, et inimesed, kes tunnevad sama eesmärgi suhtes ühtviisi palju kirge, suudavad mida tahes. Jutustaja meenutab kogemust või sündmust, mis liitis teemas missiooni tunde, ning kordab lugu ikka ja jälle, kuni sellest saab ettevõtte kultuuri osa.