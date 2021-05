KATKEND ⟩ «Maailm on igal pool ühesugune sellele, kellel ei ole raha»

Siin me endised seiklejad trambime nüüd tervisekingadega mööda Kuopio kesklinna tolmuseid platse, minul on portfellis koristamise rätik ja kummikindad ja Idal kotis pearätik ja põll ja kummikindad, ainult et palju väiksem number kui minul. Kui kaldale lähemale jõuame, heidab päike puuvõradesse viltuse kiire ja järv viskab teravaid laineid vastu madalaid kaldaid. Eks ole ka teistsuguseid maastikke nähtud, aga ega mul ka selle vastu midagi ei ole, siin on kasinat ja rahustavat ilu. Mind järve väiksus ei sega ega aja hinge täis, nii nagu Idat. Laadoga või mitte midagi, nii on ta öelnud. Kui ta on endistest aegadest üldse tahtnud midagi rääkida. Enamasti ei taha.

Ida on keeruline sõber. Keeruline ja armas. Meil ei ole olnud sedasorti lobisevat sõprust, nagu olen tähele pannud kasvõi Anna ja Helvi vahel. Idaga rääkides põrkad peaaegu sedamaid tankitõketele ja okastraataedadele ning ealeski ei või olla päris kindel, kus need on, kui oled ka pool eluaega kulutanud nende kaardistamisele. Võib ka olla, et need vahetavad kohta – iga kord, kui kohtume, põrkan alati uue vastu. Aga ega Ida noores põlves niisugune olnud. Ja selle pärast, mis ta oli noorest peast ja selle pärast, mis teda muutis, ei jäta ma teda iialgi.

Sirpa Kähkönen 2010. aastal. FOTO: Anneli Sara / Wikipedia

Aga temaga rääkimine on siiski neetult raske ja just seda peaksin praegu tegema, ja veel nendest rasketest mineviku asjadest.

«Muide, sul on kingapael lahti,» ütleb Ida asjalikult. «Seo kinni, muidu kukud maha.»

Viivituse eest tänulik, panen portfelli tänavale ja kummardun paela kinni siduma. Kui nüüd ütlen selle ära, et: su poja isa tuttav võttis ühendust. Rohkemb mai tea. Helista talle.

Su poja isa. Ajan end püsti. Sirutan selga ja vaatan Ida karmijoonelisse näkku. Neid sõnu on täiesti võimatu välja öelda. Isegi minu jaoks on see keelatud. Miks ma ei öelnud seda eile, kui tulime teatrist ja Ida oli väikse konjaki võtnud? Kui tänavad olid tühjad ja kasarmu tagant kostis rongimürinat ja me tegime järvekaldal hõbepajude all väikse õhtuse jalutuskäigu.

Ma ju püüdsin alustada, kaugelt ringiga: ütlesin, et ilus ballett see «Russalka», vesineitsi, ja pakkusin, et teeme ühe ööujumise, nii nagu vanasti. Arvan, et vihje jõudis kohale. Aga Ida ei teinud kuulmagi ja ütles vaid, et ei taha soengut rikkuda, ja nii ma ei saanudki jätkata vesineitsite ja mehega, kes oli ükskord poiss ja kutsus Idat Russalkaks.