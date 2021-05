Karl Martin Sinijärv soovitab käsiraamatut, mis on nagu luulekirjutamise kokaraamat

Contra ja Ilme Mõttus, «Luule on mäng. Võtteid ja mõtteid luuletuste kirjutamiseks koolitundides». FOTO: Raamat

Väga vajalik ja seejuures täiesti tarvitatav raamat. Selle abil on puhas lust lasta lapsukestel luule juurde tulle. Või, õigemini, luuletamise juurde. Käsitööoskus kulub igal elualal marjaks ja pole see kirjatöö ühti nii teistmoodi, et mine aga oma jumaliku sädeme varal ja valgel ning oled anderikas looja naksti valmis. Üldjuhul läheb siis ikka jalgratta leiutamiseks ning tõenäosus, et Su jalgratas parem välja kukub kui need, mis juba poes saada, on ikka väga väike.

Nii et arukas on varustada end eelteadmistega ja neid siit saab. Siin on vanad klassikalised luulevormid kõrvuti uuemate ja mängulisematega ning nad on lühidalt ja konkreetselt lahti seletatud. Tööjoonis on nii-öelda ees, võta ja lippa lustima ning sõnadega ehitamisest head rõõmu tundma. Contra on kirjutanud iga viimase kui vormi juurde ka toimiva näite, mida eeskujuks võttes peaks midagi kindlasti välja tulema. See on natuke nagu luulekirjutamise kokaraamat. Contra küllap üks parim kokk, kes meil sellise reipa käsiraamatu jaoks võtta on.