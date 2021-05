Kirjandusteadlase ja elulugude koguja Rutt Hinrikuse sünnipäeva tähistatakse veebiseminariga

Rutt Hinrikus on kirjandusteadlane ning eestlaste eluloolise pärandi kogumise üks algatajaid ja pikaajalisi eestvedajaid. Tema töö hõlmab märkimisväärse hulga eesti kirjanduskultuuris keskeste isikute isikuarhiivide (Marie Under, Karl Ristikivi, Aino Thauvon-Suits, Gustav Suits jt) loomist ja täiendamist, nende laiemale avalikkusele tutvustamist ja teaduskäibesse toomist ning biograafilise lähenemisviisi juurutamist kirjandusuurimises.

Ta on koostanud ja trükki toimetanud Karl August Hindrey (1996) ja Karl Ristikivi päeviku (2000), Marie Underi ja Friedebert Tuglase kirjavahetuse (2006), Bernard Kangro ja Karl Ristikivi kirjavahetuse ning Aino Suitsu päeviku (2014). Rutt Hinrikuse pikaajaline ja pühendunud töö on toonud EKLA elulookogusse rohkem kui 3000 elulugu. Tema panuseks võib lugeda eluloo kui rahvuskultuurile olulise tekstuaalse praktika teadvustamist ja väärtustamist, samuti elulookirjutuse uurimise algatamist ja edendamist.

Kõige väljapaistvamad Rutt Hinrikuse koostatud elulugusid sisaldavad kogumikud on kolmeosaline «Eesti rahva elulood» («Eesti rahva elulood. I osa: sajandi sada elulugu kahes osas», 2000; «Eesti rahva elulood. II osa: sajandi sada elulugu kahes osas», 2000; «Eesti rahva elulood. III osa, Elu Eesti NSV-s», 2003) ning «Minu elu ja armastus. Eesti rahva elulood» I ja II (2018, koostanud Rutt Hinrikus ja Tiina Kirss).

Kokku on Rutt Hinrikuse koostamisel ilmunud üle kümne elulookogumiku, samuti on temalt ilmunud artiklikogumik «Kahe vahel. Artikleid kirjandusest ja elulugudest» (2016). Rutt Hinrikus on kirjutanud ka arvustusi, ülevaateid, saatesõnu ja esseistikat. 2000. aastal tunnustati tema tööd Valgetähe III klassi ordeniga, möödunud aastal pälvis ta kultuuri elutööpreemia.