«Tema on vaid sääsk, ütlesin endale. Lõpuks oli käes aeg ta minema nipsutada»

John kõhkles, noogutas siis ja tema pilk haaras tänaval pillerkaaritajaid, kes meid ümbritsesid. «Tundub, et Tangeriga on kõik. Vähemalt nii palju, kui meie sellest teame.» Ta pühkis laubalt higi ja ma nägin nii selgesti tema armastust selle riigi vastu, selle veidra väikese maatüki vastu, mis ei kuulunud kellelegi ja ometigi kuulus kõigile. Nägin, kuidas see teda piinas – mõte, et see muutub selliseks, kus tema ei ole enam üks võimul olijaist, vaid muutub pigem autsaideriks ja sedavõib-olla esimest korda elus. Ta tundis end jõuetu, lõksu püütu, võimetuna midagi ette võtma. Ja kuigi mind vaevas teadmine, et me võime olla täiesti sarnased, et meie vahel oli mingi ühendusniit, ennekõike pärast seda, mida ta tol õhtul oli püüdnud teha, olin ma seda tundnud ka varem, tundnud mingil moel igal oma elupäeval. Püüdsin lõbustada end asjaoluga, et nüüd võis ka tema sama tunda, aga see mõte andis vaid tagasilöögi, õõnsa ja tühja. «Kas midagi on lahti?» küsisin tema käitumise muutusest rahutuna.