5 KÜSIMUST, 5 VASTUST ⟩ Dave Benton räägib kirest, armastusest ja perest

«Ma ei pea ennast kirjanikuks ning mul puudub ka teadmine, kuidas üks raamat tuleks kokku seada, aga vaatamata sellele – siin see on. Just selline nagu mina,» jääb Dave Benton tagasihoidlikuks, tõdedes, et kirjutades päästis ta endast valla mõndagi, mis siiani sees suletuna seisis. «Olen raamatusse jäädvustanud isiklikku arusaamist ja maailmatunnetust, mu ümber juhtunut ja juhtuvat. See on pigem nagu sisekõne ja arutelu oma kahe mina vahel, minu kogemuste kogum,» ütleb ta.

Siin on raamatust viis küsimust ja Bentoni ausad vastused kire, armastuse ja pere teemal.

Mis on sinu jaoks naise juures kütkestav?

Mulle meeldivad naised, kes enese eest hoolitsevad – ehk siis need naised, kes teavad, kuidas head välja näha ja oma välimus kütkestavaks teha. Minu jaoks tähendab mõiste «kütkestav naine» intelligentset naist, kes oskab vestelda, kuulata ning tunneb vestluspartneri vastu siirast ja sisukat huvi. Kütkestav naine peab tähtsaks ka seda, et temast peetakse lugu.

Kui tähtis on sinu jaoks flirt?

Flirt on meeste ja naiste käitumisviis potentsiaalse kaaslase mõjutamiseks, leian ma. Seda tehakse lootuses, et niisugune «mõjutamine» tekitab väljavalitus huvi ka flirtija vastu. Minu jaoks pole flirtimine oluline, sest ma püüan naistega pigem otsekohene olla. Mulle tundub, et džentelmen võib ka ilma flirtimata olla. Pole midagi halba selles, kui ütled naisele, et ta näeb hea välja või saadad talle dringi, teed komplimendi parfüümi või soengu kohta. Ma teen seda lihtsalt, et olla härrasmees.

Tänapäeva maailmas, kus võidukäiku teeb feminism, tuleb flirtimisega ettevaatlik olla. Seda võidakse valesti tõlgendada. Niisiis jääksin pigem härrasmeheks, näidates naiste suhtes üles austust.

Mida tähendab sinu jaoks sõna «armastus»?

Minu jaoks on armastus tunne teise inimese vastu, mis täidab su meele, südame ja hinge rahuldusega, kui näed ja kuuled seda inimest ning saad temaga koos olla. Enamasti ei oska sa seda tunnet lahti seletada, ega oska seda ka peatada.

Dave Bentoni raamat «Olen see, kes olen». FOTO: Karen Härms

Mitu korda oled olnud armunud?

Armunud olla tähendab emotsiooni, tungi, tunnet sisimas, et tahad veeta aega armastatuga, kellest mõtled ööl ja päeval. Ma usun, et seda on juhtunud kolm korda mu elus. Esimesel korral oli see mu duetipartner ja meie mõlema tunded teineteise suhtes kasvasid. Meil oli teineteise toetus, austus ja armastus. Teine kord oli Vahemere muinasjutt. Osalt kuninglikku päritolu ja abielus naise suhe abielus värvilise mehega ei leidnud tollal heakskiitu. Eriti tema ringkonnas, tema maailmas. Nii pidi see jääma meie saladuseks, mis kestis peaaegu kolm aastat, aga me mõlemad mõistsime, millal saabus aeg loobuda. Kolmandal korral armudes palusin oma praeguse abikaasa kätt ja armastan teda siiani.

Mida perekond sinu jaoks tähendab?

Perekond tähendab vastutust. See tähendab kõike, mida inimene iial tahta võiks. Kui sul on loodud pere, siis sündis see ju armastusest, sa tahtsid seda kogu hingest. Kui näed, kuidas see ajapikku harmooniliselt ühte kasvab, siis järelikult oled selle eest hoolt kandnud, osanud hinnata armastust ja austust. Armastan neid kõiki ja nemad armastavad mind.