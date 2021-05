Loodusterapeut Mai-Liis Kivistik soovitab raamatut, mis aitab olla hetkes

«Meil on pidevalt kiire, aga raamat keskendub ja tuletab taas meelde kohaloleku jõu. Olla siin ja praegu päriselt kohal, sest minevikku ega tulevikku ei eksisteeri. Kui sa ei ole õnnelik praegu, siis ei ole sa õnnelik mitte kunagi. Õnnelikuks saabki saada ainult siin ja praegu,» selgitab Kivistik.

Kivistik sõnab, et autor õpetab olema praeguses hetkes ja olema kohal oma enda mõtete vaatlejana. Eriti meeldis talle mõte: minevik ei suuda ellu jääda, kui sina kohal oled. See on olemas vaid siis, kui sind pole.