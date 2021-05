Joel Juht tantsukooli rajamise algusaegadest: mul ei olnudki muud elu, aga see töö oli pingutust väärt

Raamatus «Joel Juht. Võitlus EI-vastusega» jutustab Joel Juht oma loo, kuidas sport on õpetanud talle distsipliini, kuidas uute eesmärkide ja raskuste ületamine on andnud jõudu ja motivatsiooni, et panustada oma aega juhtimisse ja noorte arendamisse. See on raamat eneseusust ja võitlustest ei-vastustega.