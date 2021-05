Lugejaküsitlus näitas, et üle-eestilise raamatute laenutuse vastu on suur huvi

Oma arvamuse saatis kokku üle 1450 inimese ning küsitlus kinnitas, et probleemist lähtuv vajadus teenuse vastu on olemas.

Rahvusraamatukogu raamatukoguteenuste arenduskeskuse juhataja Jane Makke sõnul vähendaks üle-eestiline raamatute laenutus nn kultuurilist ja informatsioonilist ebavõrdust. «Me oleme väike riik ning teadus ja kultuur on meile seetõttu eriti suure väärtusega. Projekti põhimõte on, et info mõistes ei tohiks ükski Eesti koht olla ääremaa – igas Eesti linnas ja külas peab olema raamatutele sama hea juurdepääs kui Tallinna või Tartu kesklinnas,» rõhutas Makke.

Üle-eestiline raamatute laenutus (töönimega innovatsiooniprojekt Raamatud liikuma) on kõikidele Eesti inimestele suunatud uus e-teenus, mis võimaldab raamatuid laenata kogu Eestist, sõltumata sellest, millises raamatukogus need asuvad või kus inimene ise on. Teenus loob kaasaegsed, lihtsad ja mugavad võimalused soovitud kirjanduse leidmiseks ja selle sobivasse pakiautomaati või kulleriga koju tellimiseks. Projekti tulemusena valmib raamatukogude jaoks teenuse halduskeskkond ning lugejatele veebikeskkond ja mobiilirakendus. Kujundatud teenust asutakse testima 2020. aasta lõpus pilootprojektis osalevate raamatukogudega ning täismahus teenus on plaanitud käivitada 2022. aasta suvel.