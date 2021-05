Jõutõstja Gert Koovit soovitab raamatut, mis aitab mõista iseennast ja inimesi enda ümber

«Emotsionaalne kirjaoskus» õpetab, kuidas mõista ümbritsevat südamega ja kõigesse ning kõigisse suhtuda empaatiaga. Raamat räägib oskust kõnelda avameelselt oma tunnetest ja nende põhjustest. Sellega ühenduses kasvab ka suutlikkus oma tegude eest vastutada. Raamatus räägitakse palju oskusest armastada ja olla armastatud. Autor selgitab, et see ongi põhialuseks meie emotsionaalsele kirjaoskusele, mis on armastusekeskne ja lähtub armastamisest kui tegevusest teiste hüvanguks.