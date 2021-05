Õnnekoolitaja Kaidi Karilaid soovitab 5 raamatut, mis aitavad saavutada edu elus ja äris

1. «Kuidas saada iseendaks ja muuta maailma?», dr Dain Heer

See on väga eriline raamat, mis on kirjutatud meie maailmas elavatele unistajatele. Inimestele, kes teavad, et võimalik on ka midagi muud, aga kel pole kunagi varem olnud selle saavutamiseks vajalikke vahendeid. Mis siis, kui ütleksin sulle, et need vahendid on olemas? Kõik see, millest sa oled kunagi unistanud, on ka päriselt võimalik!

2. «Probleem pole rahas, vaid sinus!», Gary M. Douglas ja dr Dain Heer

Probleem pole rahas. Mitte kunagi. Kõik sõltub sellest, mida sa oled nõus vastu võtma. Kui sa oled nõus vastu võtma elu pakutavat vabadust, siis ei oma raha sinu jaoks mingit väärtust. Paljud inimesed peavad raha kõigi oma hädade lahenduseks, aga see pole nii. See raamat paneb raha ja sinu suhet rahaga hoopis uutmoodi vaatama.

3. «Lahutuseta suhted», Gary. M Douglas ja dr Dain Heer

Enamik inimesi kulutab palju aega iseendast osade lahutamisele selleks, et kellegi teise eest hoolitseda. Ütleme näiteks, et sulle meeldib vabal ajal jooksmas käia, aga selle asemel otsustad sa veeta aega koos oma kaaslasega, näitamaks talle, kui väga sa temast hoolid. «Ma armastan sind nii väga, et olen valmis loobuma minu jaoks hinnalisest tegevusest sinuga koos olemise nimel.»

See on üks näide sellest, kuidas sa lähisuhte loomise nimel end iseendast lahutad. Kui sageli on iseendast lahutamine pikas perspektiivis tegelikult ära tasunud?

Lahutuseta suhe on selline, kus sa ei pea iseendast lahutama ühtegi osa selleks, et kellegi teisega suhtes olla. See on olukord, kus kõik inimesed ja asjad, kelle või millega sul on suhe, võivad suhte tulemusena muutuda millekski palju enamaks.

Selles töövihikus edastab Access Consciousnessi programmi asutaja Gary M. Douglas kanaldatud teadmisi, mille abil võib sinu ellu tulla raha suhtes suurem selgus ja kergus. Raamatus on kirjeldatud lihtsaid samme, kuidas rahaga seotud küsimused enda jaoks lahti seletada ning seejärel rohkem raha saada!