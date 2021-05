Vahur Afanasjevi tsitaate elust, kirjandusest ja inimeseks olemisest

«Inimsuhetes algavad paljud probleemid sellest, et me arvame, justkui saaksime kontrollida teise inimese tegusid või vastutaksid teised meie emotsioonide eest.»

Apollo raamatuportaal, 2020

***

«Kui tundub, et on põhjust kirjutada, räägin oma elust nii, nagu mäletan, ja nii palju, kui tahan.»

Petrone Print blogi, 2011

***

«Isegi siis, kui tuleks kolaki asteroid pihta, ent midagi jääks alles, veaks inimkond ikkagi välja. Ajalooline kogemus näitab, et inimkond saab alati lõpuks hakkama. See ei tähenda, et üksikisikul peaks hästi minema. Üksikisikul võib minna väga halvasti.»

Postimees, 2020

***

«Kuhu olen ise praegu teel?

Kaua õitsen? Kuni veri keeb.

Kunagi saab minust lilletoit,

seni koiduni tantsin ja ükskõik.»

kogust «Hõbehundi laulud», 2020

***

«Võtab mõtlema küll, miks ma ringi hulgun - ju põgenen iseenda eest. Teismelisena ma ei saanud sellest aru ja vahetasin mõnikord kooli sõites mitmes peatuses bussi, vaatasin ootamatult üle õla, kõndisin järsku vastassuunas. Õnneks oli see rohkem mäng ja läks üle.»

Areen, 2008

***

«Ma olen elus korduvalt mõtisklenud enesetapust. Kuid seni ei ole ma kohanud situatsiooni, mis oleks nii sitt, et ei tahaks näha, mis järgmiseks tuleb! Tavaliselt, isegi siis, kui on olnud tõeline hinge pime öö, on alati tulnud midagi head. Ja isegi siis, kui ei tule head, tuleb midagi huvitavat. On tunne, et surnud olemine on väga lõplik. Masin on välja lülitatud, ei ole enam ei muret ega rõõmu. Ja see ei sobi mulle.»

Postimees, 2020

***

«Eestis on palju õigeid inimesi, kellega on tore koos olla ja kes teevad õigeid asju. Ent Eestis on ka massiliselt madala enesehinnanguga jobusid, kes püüavad igal sammul selgeks teha, et nad on elu kuningad. Ma olen nende jaoks alati võõras olnud ja tunded on vastastikused.»

Postimees, 2006

***

«Ma olen siiski väga optimistlik inimene. Tõik on, et lähima sajakonna aasta jooksul surevad kõik, kes praegusel hetkel Maal elavad. Inimkond aga pressib edasi.»

Apollo raamatuportaal, 2020

***

«Me ei ela vaakumis, meie eraelu moodustub vastastikuses mõjus ligimestega. Ei ole õiglane, et kui isik juhtumist kirjutab, joonistab, näitleb, muusikat teeb või toimunut muul viisil taasjäädvustab, jääb õigus automaatselt teisele isikule, kes ei oska kirjutada ega joonistada või tahab muul põhjusel vaikida.»

Postimees, 2008

***

«Kas on siis mõtet kõigest mõtelda, mida pea ei võta? Keskkonnasäästlik oleks rahulikult ja häbenemata loll edasi olla, rehkendus üldse tegemata jätta ning kuulata, mida teadlased ütlevad.»

Postimees, 2021

***

«Vahel patsutan endale mõttes õlale, et kuradi kihvtilt kirjutatud, ja kui nad seda lugeda ei taha, siis ise on süüdi. Teisel hetkel olen masenduses, et kellele seda tööd ja vaeva tarvis on, vaevalt seda keegi lugeda tahab.»

Virumaa Teataja, 2019

***

«Päris noorena tundus kirjapandud elutarkus mulle tühja targutamisena. Tasapisi on mulle efektselt sõnastatud elutarkused meeldima hakanud, eriti purjuspäi. Ent ühe elutarkus on teise jaoks elulollus.»