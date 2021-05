«No eks me oleme pidanud ise ka pakku jooksma.»

«Oleme,» nõustun, viskan reha käest ja istun mustsõstrapõõsa alla. Jäägu minust see umbrohi, nüüd peab silmapilgukese istuma ja laskma rahuneda südamel, soontel, lihastel ja kõõlustel, kus on äkki tekkinud vaikne võrin. Helvi heidab mu kõrvale ja me vaikime.

«Minule piisas ühest korrast. Kui Karjalast ära tulin, siis sellega see jäi,» ütleb Helvi pärast pikka vaikimist.

Noogutan. Küllap on Helvil olnud veel raskem kui minul, sest tema pidi igaveseks kodunt lahkuma.

«Aga see sinu memmest kolleeg, Ida. Tema on nende hulgast, kes läksid kaks korda,» ütleb Helvi, napsab sõstrapõõsast lehe ja nuusutab seda. «Mmm küll on hea lõhn.»

Ka mina nopin lehe ja surun selle endale vastu nina ja aevastan. Võtan kotist ninaräti ja imestan, miks seal sõlm on, ja siis meenuvad mulle mu sõrmused. Panen rätiku taskusse tagasi ja pühin nina kämblaseljaga.

«Kuidasmoodi kaks korda,» ütlen mina.

«Noh, taevakene küll,» turtsatab Helvi, «kas sa ei tea siis.»

Olen Helvi laitmise pärast lausa õnnetu. See on nagu Lassi suguvõsas. Sa lihtsalt pidid kuidagi kõike teadma, ka seda, millele ainult vihjati. Tahaksin end kaitsta, aga kas Helvi, iseseisev naine, saaks aru, kui raske on sõnu küsimusteks seada.

Ma tean küll, et mul on kõik sõja-aja asjad ajusopis segamini. Neid ei ole saanudki korda panna. Kui kunagi püüdsin lastele rääkida, sain sealt vastuseks: ei huvita! Ja Lassi käratas kähku, et: lase armis haavadel olla! Tema arvates oli kõik Soome süü, mis me siis läksime seda kordasid nii Lassi kui lapsedki – katsusin vahel öelda, et need olid ju nõukogude omade pommituslennukid, mis mind ja meid lapsi taga ajasid ja sihilikult tappa katsus, aga kus! Ja ka sellele oli Lassil seletus, et pidi ometi Soome buržui põlvili sundima, ja sellega tuli tabamusi ka väiksematele tegijatele. Mina olin juba tollal nii tark, et ei hakanud isegi küsima, kas see oma eesmärgi saavutamine on siis nii püha asi, et süütud peavad selle kõrvalt kuulipritsist saama. Sest ma juba teadsin vastust.

«Ära tee nüüd nii haledat nägu,» ütleb Helvi. «Kas mäletad. Mina tulin pärast Talvesõda ja hiljem tagasi ei läinud. Aga siis oli neid, kes tulid tagasi, kui puhkes uus sõda. Karjala vallutati tagasi. Sõdurite kannul need mõned läksid, kohe kui loa said. Elasid seal, kuni sõjaõnn pööras. Ja kui kaotasime, siis jälle teele. Oli neid sitkeid, saad aru. Võtsid riski, kaotasid. Mis sa teed, olid oma kodukandi küljes nii kinni.»

Ma noogutan, kuigi ma ka päriselt aru ei saa, sest mina läksin kodumajakesest maailma, nii et ma ei ole sinna kunagi tagasi tahtnud, mäe jalamile, kitsastesse oludesse, isa ja ema käsu alla.

Seda ma ütlengi, et ei ole tundnud igatsust endise järele. Olen tahtnud hoopis oma elu ehitada siia uutele maadele.

«Ah,» ütleb Helvi. «Mina olen igatsenud tihti ja paljugi. Mul oli Sortavalas valmis kodu. Sinna see jäi. Niisugune minek on natuke teistmoodi asi kui see, et jätad lapsepõlve seljataha ja alustad oma elu.»