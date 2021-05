Billie Eilish andis välja lapsepõlvepiltidega fotoraamatu

Peagi näeb ilmavalgust Billie Eilishi teine album «Happier Than Ever», kuid enne seda on jõudnud müüki ka Billie pildiraamat. Raamat heidab ainulaadse pilgu kuulsaks saamise kummalisele teekonnale.

Üleilmne staar Billie Eilish armastab oma pere fotoalbumeid, kuid ei raatsi neid tuuridele kaasa võtta, sest kardab, et nii ei jää piltidest varsti enam midagi alles. Sellest sündis mõte oma fotoraamat koostada. «Need on liiga väärtuslikud,» rääkis ta väljaandele The Guardian. «Mulle väga meeldib neid lehitseda ja ma võtan aeg-ajalt selleks aega, et albumeid kodus olles läbi vaadata.»

Fotoraamat on meelega väga isiklikku laadi, kuigi noor lauljanna on varem tõdenud, et tal on raske leida tasakaalu oma privaatsuse hoidmise ning fännide soovide vahel.

Kõik raamatusse jõudnud fotod on staar ise hoolikalt välja valinud. «Fotode sorteerimine ja otsustamine, mida sisse jätta, oli väga keeruline, kuid tunnen, et olen raamatus väga palju endast jaganud,» nentis ta. «Oli asju, mis ma oleks peaagu raamatusse pannud, aga siis loobusin, sest sain aru, et inimesed ei pea kõike teadma.»

Erinevalt paljudest teistest üleilmsetest noortest kuulsustest ei kasvanud Billie Eilish välja mõnest Disney programmist ja ta pole ka endine lapsnäitleja. Tema tee staariks sai alguse sellest, kui ta 13-aastaselt ühe laulu SoundCloudi üles laadis ja 14-aastaselt plaadilepingu sõlmis. Alles 12-aastaselt seisis ta koos teiste Justin Bieberi fännidega teeserval ja ootas krokodillipisaraid valades, millal popstaar temast mööda sõidab. Nüüd nutavad fännid teda oodates.

Billie kõrval on kogu aeg olnud tema pere ja seda on näha ka fotoraamatus. «Ma armastan oma vanemaid ja ma olen otsustanud nendega koos olla,» ütleb ta. «Nad saavad aru, kui ma vajan ruumi, ja kui tarvis, siis nad annavad seda mulle. Me ei tee enam kõike koos, aga nad meeldivad mulle, seepärast tahan, et nad oleksid minuga.»