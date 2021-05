Laulja Artjom Savitski 3 raamatusoovitust, et elus edukas olla

Savitski sõnab, et see raamat juhtis tema tähelepanu sellele, kui tähtis kanal on tänapäeval internet ning kui suurt rolli mängib sotsiaalmeedia. See on kõige lihtsam ja loogilisem viis tänapäeval läbi löömiseks.

Selles innustavas, praktilises ja mahlakalt kirjutatud raamatus toob sotsiaalmeedia guruks peetav ning juba nelja New York Timesi menuki autor Gary Vaynerchuk välja võimalused, kuidas sotsiaalmeediat teadlikult kasutades muuta oma elu.

«See raamat muutis minu maailmavaadet raha osas. Selgitab väga hästi lahti, mis on säästmine ja miks on see oluline rikkaks saamisel,» räägib Savitski.

Tegemist on praktilise käsiraamatuga, kuidas planeerida oma rahaasju, kuidas investeerida ja luua endale passiivne sissetulek läbi intressi, üüri ja dividenditulu. Samas on raamat kirjutatud jutustavas formaadis ja seal on palju Eestist pärit näiteid reaalsete tehingute kohta.

Savitski sõnul kinnitas see raamat, et ei ole oluline, palju inimene teenib, vaid kui palju ta suudab kõrvale panna.