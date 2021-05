5 moodust, kuidas lugemine toetab vaimset tervist

Mõned eelistavad lugedes omapäi olla. Teised otsivad aga seltsi. Ka lugemine võib olla sotsiaalne tegevus, sest kirjandus on väga hea vestlusteema. Lugedes sõprade ja lähedastega samu raamatuid, on teil varnast võtta hea teema, mida koos arutada ja mille abil suhtlemisel «jääd murda». Uusi ühiste huvidega sõpru võid leida nii raamatuklubidest kui ka sotsiaalmeediast, kus on võimalik teiste raamatusõpradega põnevatel teemadel arutleda.

Peale selle, et tähelepanu loetule juhtides saab ärevust maandada, saab sedasi ka laiemas plaanis rahuneda ja lõõgastuda. Uuringud on näidanud, et lugemine aitab alandada vererõhku ja aeglustada südamelöögisagedust. Samuti vähenevad lihaspinge ja stress. Kui sul on võimalus mõneks ajaks raamatut kätte võttes teise maailma pageda, siis tuled sealt tagasi rahulikumana ja näed elu teistes värvides.