5 rohelist raamatut seiklushimulistele lastele, kes loevad

Tasapisi toob kevad me ümber üha rohkem rohekaid toone. Salatiroheline, tärkavate kuusevõrsete heleroheline, lumikellukeste tuhmroheline, karulaugu läikivroheline, kasepungade erkroheline, metsaaluse samblaroheline – need ja paljud teisedki rohelised toonid hakkavad eriliselt silma just kevadel, mil talvine värvipaast pikalt venima jäänud. Üsna mitmed lasteraamatud on sel kevadel samuti vahva rohelise tooni saanud. Nii erinevad kui need kaanetoonid, on teosed ka sisult. Ja tore on – nõnda leiab oma rohelise raamatu iga maitsega lugeja.