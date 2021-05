Tallinna sünnipäevaks valmis rohkete piltidega raamat parkidest ja haljasaladest

«Rohelus moodustab üle poole Tallinna territooriumist ning ka maastik on siin väga mitmekesine – meil on rabasid, metsi, jõgesid, järvesid ja loomulikult meri. Aastasadade jooksul on linna ümber kujundades osatud neid väärtusi säilitada, samas on iga põlvkonnaga lisandunud uus kultuurkiht,» rääkis abilinnapea Kalle Klandorf. «Äsja ilmunud raamat annab ülevaate Tallinna aedade ja parkide ajaloost alates keskajast. Lisaks üldtuntud parkidele – vanalinna bastionaalvööndi parkidele ja Kadrioru pargile – on jäädvustatud enam kui 100 aia ja pargi lugu.»