Raamat, mida Karl Martin Sinijärv julgeb isegi oma pojale soovitada

Täna on kõik olemas ning, jummala eest, julgen soovitada isegi oma pojale, kes teeb esimesi suuri samme maailmakirjanduse lugemise alal. Soovitage oma lastele ja lastelastele, kel on koolis kästud näiteks mingi suvakas fantaasiaraamat vabal valikult läbi lugeda. Ja kes vigisevad, et liiga pikk on, kui te neile üheksa köidet mingit jama lauale panete. Andke õbluke Asimov ja öelge, et see koosneb lühijuttudest, kõiki ei pea lugema, kuigi võib. Trikk on selles, et ega nad paari jutuga ei piirdu. Loevad läbi ja küsivad juurde. Kontrollitud.