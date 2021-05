Lugemissoovitus noortele, kellel jääb puudu vaprusest, et kaaslaste survele vastu seista ja vastuvoolu ujuda

Raamat sobib lugemiseks kõigile, kel jääb vajaka vaprusest, mida on tarvis, et kaaslaste survele vastu seista ja vastuvoolu ujuda. See on hariv ja lõbus lugemine, mis ühtlasi julgustab ja inspireerib.

Ben Brooks, «Lood poistest, kes julgesid erineda». FOTO: Raamat

100 erakordset lugu julgetest meestest

Tegemist on 100 erakordse looga kuulsatest ja vähem kuulsatest meestest nii minevikust kui ka tänapäevast, kellest igaüks on rikkunud reegleid ja muutnud maailma omal moel – ning sealjuures on igaüks neist saavutanud hämmastavaid tulemusi. Need mehed on teiste hulgas Frank Ocean, Salvador Dalí, Rimbaud, Beethoven, Barack Obama, Stormzy, Ai Weiwei ja Jesse Owens – eri sorti kangelased kõiksugustelt elualadelt ja kõikjalt maailmast.

Äratundmisrõõmu igaühele

Võluv prints, draakonitapja, ulakas tembutaja – sageli leiavad poisid nii koolis kui ka kodus loetud raamatutest just selliseid eeskujusid. Juba noorest peast hakatakse neid vormima meesteks, kes peavad igal juhul sobima kokku stereotüüpse mehelikkuse kuvandiga.

Kuid mis siis, kui oled introvert? Mis siis, kui haaraksid mõõga asemel meelsamini kätte raamatu? Mis siis, kui kurbust või viha tundes tahaksid pigem nutta?