Eesti keeles ilmus Stig Claessoni «Sina maga, mina pesen nõud»

Stig Claesson (1928–2008), kunstnikunimega Slas, oli viljakas rootsi kirjanik ja illustreerija. Autori joonistustega varustatud jutustus on suurepärane näide Claessoni muhedast irooniast, muutumatust skepsisest ja soojast südamest, millega ta on võitnud lugejate poolehoiu nii kodumaal kui võõrsil.

Nagu ütleb Anu Saluäär oma saatesõnas: «Claesson «pillab» oma teostesse kaht suurt teemat, armastust ja surma, kui tema pealtnäha argiasjust vestlevad või argitalitusi tegevad inimesed leheküljelt leheküljele just nagu seosetuid mõtteid ja mälestusi vahetavad, seejuures eneselegi märkamatult suurteks sümbolkujudeks kasvades. Claessoni mees on alati Mees ja naine on Naine, ja nende vahel on Armastus ja Surm.»