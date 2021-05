«Mina kui pensionär pean naisi vaatama kui pensionär, see tähendab – ilma ihata»

Sul on kaks kirjutusmasinat kaasas, ütles tema.

Johnny Persson tõstis need köögilauale. Ja kuna see oli alles eile või üleeile, siis jätsin need sinna. Kui ma parajasti muru ei niida või värsket metsaõhku ei hinga, kavatsen ma kirjutada. Ja tähtsamatest asjadest kui oma vestetes või reisikirjades. Aga ma ei taha nende kohta ühtegi halba sõna öelda. Ma teenisin ju nendega endale elatist. Nüüd kavatsen ma kirjutada armastusest. Tead ju küll, sellest asjast, milleks alati on vaja kaht, aga kust üks alati lahkub. Mitte nii nagu vanasti, täielikult kinnimakstud piletiga Ameerikasse, vaid ühe hoopis raskemini tõlgendatava piletiga. Surmatunnistusega.

Stig Claesson, «Sina maga, mina pesen nõud». FOTO: Loomingu Raamatukogu

Ma vaatasin talle otsa. Ja sain aru, et olin ilmselt öelnud midagi tobedat.

Ma ei tahtnud teda enam nutmas näha.

On sul raske olnud, ütlesin ma. Sul võib-olla on raske. Tähendab, ma näen, et sul on raske.

Me peame teineteist aitama. Meil on vähemasti viimase peal muruniiduk. Süütevõtmega ja puha.

Ma kallasin talle veel tilga kohvi.

Kuidas su lapsed seda võtavad? küsisin.

Sellele ta ei vastanud.

Ma oleksin pidanud ütlema: Võta veel üks küpsis. Kasta kohvi sisse ja söö. Ma olen siin Põlvesilmavoorel varemgi peiedel istunud. Rohkem, kui ma kokku lugeda jaksan. Aga siis anti viina, kui sa just ise tungivalt kaeraküpsiseid ei nõudnud.

Aga ajad muutuvad, nagu minu ema oleks öelnud, ja meie koos nendega.

Igatahes ma ütlesin: Johnny Persson tegi enda arvates mulle muruniidukit müües nii head äri, et tõi kaasa kasti õlut. Ma sain selle nagu kauba peale. Me võime muidugi istuda siin köögis ja üht leina teisega võrrelda, aga lähme parem õue ja istume minu vahtra varju. Sina võtad kohvitassi kaasa, mina ühe õlle.

Sa oled ikka endine, ütles tema.

Aga sina ei ole, ütlesin mina. Sa oled ilus. Võib-olla tuleb see sellest, et sa oled nii hästi riides, aga see võib tulla ka sellest, et mu nägemine hakkab halvenema. Või sellest, et mina kui pensionär pean naisi vaatama kui pensionär, see tähendab – ilma ihata. Seega siis ilma himuta. Ilma tugeva igatsuseta.

Lähme pealegi välja, ütles tema. Aga see vaher, mis sulle nii kangesti meeldis, ma tean, see vaher on kasvanud nii sinul kui ka majal üle pea. Üks korralik sügistorm ja see murdub ning lõhub su katuse.