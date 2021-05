Üle pika aja on Apollo raamatupoodide müügiedetabeli tipus lasteraamatud, kusjuures nii esikoht kui teine koht kuuluvad Mari Ojasaarele. «Lepatriinu lugu» ilmus möödunud suvel ning «Loodus laste moodi» on väga värske teos, mille autorid on Mari Ojasaar ja tema poeg Aaron Troy Parve.