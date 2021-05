ABIKS RASKEL AJAL ⟩ Raamat annab praktilisi nõuandeid, kuidas leinaga toime tulla

Raamatu nõuanded põhinevad autorite aastakümnetepikkusel kogemusel ja uurimustöödel. Raamatust on kasu ka leinaja lähedastel, sotsiaalvaldkonna ja vaimse tervise spetsialistidel, kes leinajaid aitavad. «Lähedase kaotanud inimesega kohtudes pea meeles, et see on kõige hullem, mis tema elus on juhtunud,» paneb autor Atle Dyregrov südamele.