Äärmiselt liigutav romaan, mis ärgitab mõtlema

Sisututvustus

Kuidas te tunneksite ennast, kui saaksite teada, et isa on teinud teie lapsepõlvest teadusliku eksperimendi? Rosemary ei ole kuigi jutukas ja on asju, mida ta on otsustanud üldse saladuses hoida. Kunagi oli tal õde, Fern, tema tuulepeast teine pool. Fern kadus tema elust asjaoludel, mida ta on püüdnud pingsalt unustada. Ja juba kümme aastat ei ole ta näinud oma armastatud vanemat venda Lowelli. Nüüd, kui Rosemary käib juba ülikoolis, saab ta järsku aru, et ilma tagasi vaatamata ei ole tal võimalik ka edasi minna. Tal tuleb pöörduda aega, kui ta oli veel viieaastane ja saadeti nädalateks kodust eemale vanavanemate juurde. Kui ta koju tagasi tuli, avastas ta, et Fern on kadunud.

Muljed

Mulle piisas sisututvustuse esimesest lausest, et loo vastu huvi tekitada. Kuidas te end tunneksite, kui saaksite teada et teie lapsepõlv on teaduslik eksperiment? Loen palju ulmekirjandust ning mu mõte liikus kohe selles suunas, et isa on disaininud endale geenitehnoloogia abil tütre. Tegelikkuses pole laps ise eksperiment, küll aga on ta osa korraldatud eksperimendist. Rohkem ei tahaks mainida, sest see reedaks liiga palju infot sisu kohta. Üllatusmoment on selles loos väga oluline.