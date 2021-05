Ööülikooli Raamatukogu esimese teosena ilmus Jaan Kaplinski «Vaimu paik»

Jaan Kaplinski sügav ja sume mõttemaailm ei mahu ühegi raamatu kaante vahele. Võibolla kõige avaram uks sellesse maailmasse on Kaplinski Ööülikooli loengute põhjal loodud teos «Vaimu paik».

«Kui vaadata tänapäeva maailma, siis tuleb küll tunne, et me võiksime kõrvale panna kõik need taotlused saada millekski enamaks, üliinimesteks või pühakuteks. Küll oleks hea, kui suudaksime olla vähemalt inimesed - selle sõna üsna tagasihoidlikus tähenduses: suhtuda üksteisesse inimlikult, mitte teha sigadusi,» ütleb Jaan Kaplinski.