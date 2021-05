Tiibeti vaimse liidri biograafia, mis on ainsana Tema Pühaduse õnnistuse saanud

Lähedaste meenutuste ning 400 ainulaadse foto ja dokumendi abil jutustab autor, kuidas paguluses loodi olematusest oma riik ning kuidas Tema Pühadus on järelejätmatult oma rahvast ühendanud. See on põhjalik ja mitmekülgne lähiportree ikoonilisest juhist, tema pärandist, eesmärkidest ja loovast nägemusest, mis on võitnud kogu maailma inimeste tähelepanu ja südame. Tenzin Geyche Tethong on töötanud üle neljakümne aasta Tema Pühaduse isikliku abina ja olnud tema usaldusväärne kaaslane läbi elu. Nüüd kirjutab ta oma rahva loo.

Tenzin Geyche Tethong, «Tema Pühaduse XIV dalai-laama illustreeritud elulugu». FOTO: Raamat

Miljonite eeskuju ja õpetaja

Ajalehe KesKus peatoimetaja Juku-Kalle Raid sõnab, et ilmselt ei ole maailma ajaloos olnud palju liidreid, kelle kanda oleks niivõrd suur olemuslik vastutus, nagu seda kannab dalai-laama. Küsimus on ammu budismi piiridest väljunud, dalai-laama ei ole vaid budistide vaimne liider, vaid teda peavad õpetajaks ning eeskujuks miljonid inimesed maailmas – sõltumata usutunnistusest ning nahavärvist. Raske on rääkida rahust ja kutsuda üles teineteisemõistmisele pidevas sõjas, konfliktides, tülides ja võimupüüetes, millega on meid üle külvanud ajalugu, kus pole erandiks ka XX või XXI sajand.

«See raamat kujutab endast võtit pildile, kus toimetab ringi kaasaegne maailm ühes oma hüsteeria, lootusetuse ning rahutusega. Ent sel pildil on koht ka püüdlustel parema, õnnelikuma, lihtsama ning sõbralikuma tuleviku poole. Selle nimel ei näe vaeva vaid dalai-laama, ent tema tee, valikud ning meetodid on erakordsed, õpetlikud ja mõtlemapanevad. See raamat on hea igale lugeja hingele,» kommenteerib ta.

Oskus olla suur, olemata kõrge

Poliitik ja Riigikogu Tiibeti toetusrühma esimees Yoko Alender sõnab, et Tema Pühadus XIV dalai-laama on kaastundejumal Avalokitešvara maine kehastus, piinatud Tiibeti rahva ja üle maailma paljude Tiibeti budistide vaimne juht. Kuid enda sõnul on ta vaid lihtne munk.

«Minu kohtumised Tema Pühadusega on kinnitanud just seda imetlusväärset – oskust olla suur, olemata kõrge. Väljendab ju dalai-laama nimigi tarkuse ookeani. Lihtsus, isetus, hoolivus, südamlikkus, leplikkus, mõõdukus ja kaastunne on põhilised väärtused, mida ta kannab ning mille kaudu meidki edasi aitab,» räägib Alender.

Kõige külmemaks kipub minema enne päikesetõusu