Ärimees Heino Viik kirjutas armastusromaani

Keskealine ajalooõpetaja Hugo Uljas elab perega Tartus ja kõik on justkui kenasti. Ometigi on ta rahulolematu. Käänuline enesearengu tee seab ta ette mitmeid küsimusi. Kas armastuse ja vabaduse ühitamine on võimalik? Hugo otsib armastust ja kinnitust enda väärtuslikkusele Aleksandralt, oma naiselt. Samas on kaunil Aleksandral piisavalt tegemist eneseleidmise ja -avastamisega, kuna ta on end aastaid raamidesse surunud. Nende suhe satub ohtu ja kaasad püüavad seda erineva innukusega päästa. Viiakse läbi suhteaudit ja minnakse nii teraapiasse kui tantrasse. Aga küsimused jäävad. Kas eneseküllasus on võimalik? Kuidas luua endale tähenduslik ja väärtuslik elu? Kuidas hinnata oma elu? Selle mõttekust, edukust.