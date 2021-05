Shopify looja: need 2 raamatut tegid minust miljardäri

Mõned miljardärid on oma edu saavutanud tänu suurepärasele sarmile, müügi- ja suhtlemisoskusele. Teised on vaiksed ja vaoshoitud nohikud, kel on õnnestunud luua niivärd äge toode, et see on sundinud neid oma mugavusstsoonist välja astuma ning ärimaailmas hakkama saamiseks kohanema. Tobias Lütke kuulub kahtlemata nende teiste hulka.

Tobias Lütke ehk Tobi oli programmeerija, kel ei olnud ettevõtte algusaegadel mingit kavatsust tegeleda Shopify äripoolega. Mõnda aega tagasi rääkis ta Tim Ferrissi podcastis, et ühtäkki asjaolud muutusid ja tal tuli kärmelt kasvada juhiks, kes suudaks kiirelt arenevat iduettevõtet õiges suunas juhtida. Selleks otsustas mees raamatutest teadmisi ammutada ja leidis lõpuks, et just kaks raamatut olid talle kõige kasulikumad.

Lütke selgitusel on tegu elumuutva teosega, mis näitab, kui kergesti mõjutatavad inimesed tegelikult on. «Jah, robotid on ettearvatavad, aga kui sa teed asju inimestele, siis pead oskama lugusid jutustada,» sõnas ta. «Ausalt öeldes oli see mulle uudis. Ma veetsin kogu oma teismeea arvutite seltsis. Mitte inimestega.»

Kui «Mõjustamise psühholoogia» 1984. aastal ilmus, sai sellest kohe rahvusvaheline bestseller. Raamat on siiani väga popupaarne ja Lütke pole ainus ärimees, keda see aidanud on.

2. Andrew Grove, «High Output Management»

«See on üks parimaid raamatuid üldse,» kiidab Lütke Inteli endise juhi käsiraamatut, mis tema selgitusel dekonstrueerib ärimaailma lihstateks põhimõteteks. «Ta toob välja, mis on päriselt oluline. Kuidas millestki mõelda.» Lütke sõnul aitas Grove tal äri näha nagu inseneritööd, tänu millele ei tundunud see talle enam nii hirmutav.