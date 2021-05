Selgusid Muhvi auhinna ja õpetajate tänuauhinna laureaadid

Triin Soone: «Meil on hea meel, et kirjandusega seotud teemadel on meie infoga üleküllatud meedias oma koht ja et on inimesi, kes oskavad seda teha nii, et sihtrühm neid märkab. Mirjam ei ole mitte ainult suur noortekirjanduse huviline ja asjatundja, vaid ta on leidnud ka võtme, isegi kuldvõtme, kuidas noori kirjandusega kõnetada. Keskuse õpetaja tunnustus läheb aga suurepärasele pedagoogile Margit Rüssele, kes peab oma südameasjaks, et kõik tema õpilased leiaksid igaüks just oma tee raamatute ja lugemise juurde.»